Neuwahl Innenministerium prüft Erleichterungen für kleine Parteien

Er erklärte, das Ministerium könne die Fristen im Falle vorgezogener Neuwahlen gemäß Bundeswahlgesetz per Verordnung abkürzen. "Mit der Vorbereitung einer entsprechenden Verordnung wurde bereits begonnen", fügte er hinzu. Die Ausgestaltung der Fristen sei abhängig von der Bestimmung des Wahltermins und der Entscheidung des Bundespräsidenten, in welchem Umfang die grundgesetzlich festgelegte Maximalfrist von 60 Tagen zur Durchführung ausgeschöpft werde. Eine Sprecherin des Bundespräsidenten hatte erklärt, Steinmeier halte den von den Fraktionschefs von Union, SPD und Grünen ins Auge gefassten Termin einer vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar für realistisch.