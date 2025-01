Hohe Spendenbereitschaft macht FDP-Spitze zuversichtlich

Zuversichtlich stimmt die FDP-Führung auch das hohe Spendenaufkommen in den vergangenen Wochen. "Mit jetzt bald fünf Millionen Euro haben wir noch nie in so kurzer Zeit so viele Klein- und Großspenden erhalten. Wenn der Trend anhält, ist ein Spendenrekord möglich", sagte der designierte FDP-Generalsekretär Marco Buschmann der dpa. "Das ist auch nötig, damit wir in diesem harten und kurzen Wahlkampf auf Augenhöhe mit den großen Parteien und ihren massiven Werbebudgets sichtbar sind."