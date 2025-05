"Simon ist für sein junges Alter ein extrem erfahrener Spieler. Er ist im Defensivverbund variabel einsetzbar, was der Flexibilität in unserem Spiel hilft", sagte FCK-Sportdirektor Marcel Klos über den ersten Neuzugang. Asta, dessen Vertrag in Fürth am Saisonende ausgelaufen ist, wurde im Nachwuchs des Bundesligisten FC Augsburg ausgebildet. 2020 wechselte er zu den Franken, für die der Außenverteidiger 113 Pflichtspiele absolvierte.