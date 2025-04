„Deine Schwester wird mal nach den Sternen greifen“, so beginnt die Geschichte, die Peter Voigt in seinem neuen Buch „Sterne und Klo“ zu Papier gebracht hat. Sie erzählt aus dem Leben eines Mädchens. Ihr Name Ulrike. Den Satz mit den Sternen, den hat die Mutter von Ulrike gesagt. Nicht zum ersten Mal und ganz sicher wird sie ihn auch noch viele weitere Male sagen. Denn Schwester Jasmin kann singen, sehr gut sogar singen. Sie sieht aus, wie ihr Name es verspricht: Schön, leicht und betörend. Ganz anders dagegen Ulrike – die Dicke. So jedenfalls hatte es ein ehemaliger Mitschüler mal auf den Punkt gebracht. Auch wenn das mit dem Dicksein eher relativ ist.