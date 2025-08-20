Neutronen-Forschung: Neue Gerichtsentscheidung zum Garchinger Forschungsreaktor

Christian Pfleiderer, Wissenschaftlicher Direktor des FRM II, spricht von einem wichtigen Signal für eine der führenden Einrichtungen für die Forschung mit Neutronen in Europa. "Die von uns erzeugten Neutronen sind unverzichtbar – für die Grundlagenforschung ebenso wie für die Industrie, etwa bei der Entwicklung effizienterer Batterien oder besserer Wasserfiltersysteme, und nicht zuletzt für die Medizin, wo sie in der Krebsbehandlung von unschätzbarem Wert sind", sagte er.