Nachdem es seit Mai kein Programm mehr im Clubkino in der Pension „Zum Schotten“ gab, wird nun wieder durchgestartet. Wie Jörg Spannbauer mitteilt, stehen in den nächsten Wochen sechs Filme zur Auswahl. So wird am 1. sowie am 13. Oktober, jeweils 18.30 Uhr der Film „Weißt Du noch“ mit Senta Berger und Günther Maria Halmer gezeigt. Nach über 50 Jahren Ehe ist aus der Liebe von Marianne und Günter freudlose Routine geworden. Und nun scheinen sie auch noch immer vergesslicher zu werden – bis Günter eine Pille besorgt, die sämtliche Erinnerungen zurückbringen soll.