Manche Menschen folgen ein Leben lang festen Wegen. Chris Froebus gehört nicht dazu. Die 53-Jährige hat sich immer wieder neu erfunden, Chancen ergriffen, Gewohntes hinter sich gelassen und den Mut aufgebracht, noch einmal von vorn zu beginnen. Nach erfolgreichen Jahren im Verkauf, in der Hotellerie, als Handelsvertreterin, Werbeberaterin und Fotografin möchte die gebürtige Hallenserin, die seit vielen Jahren in Suhl lebt, nun ein weiteres Kapitel in Meiningen aufschlagen. Mit ihrer Marke „Lonory“ verwirklicht sie sich einen Herzenswunsch: individuelle Mode und kreative Unikate zu gestalten, die mehr sein sollen als bloße Kleidung. Dahinter steht eine Botschaft, die sie selbst seit Jahren begleitet: „Deine Seele braucht Farbe.“