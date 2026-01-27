Liubov, Svitlana, Viktoriia, Inna und Iryna sind voller Vorfreude, Tatendrang und Ideen. Die fünf Ukrainerinnen können es kaum erwarten, endlich wieder ihrer Profession nachzugehen, ihr Können unter Beweis zu stellen und mit ihrer eigenen Hände Arbeit Geld zu verdienen. Als der Krieg 2022 in ihr Heimatland kam und sie in Deutschland Zuflucht suchten, zerrissen nicht nur viele Kontakte zu den Familien und Freunden, sondern ein stückweit auch ihre beruflichen Biografien. Als Visagistin, Kosmetikerin, Physiotherapeutin in Deutschland, in Suhl, wo es sie zum Teil mit Mann und Kindern hinverschlug, eine Anstellung zu finden, erwies sich als aussichtslos. Arbeitsangebote des Jobcenters beschränkten sich größtenteils auf Hilfsjobs, Reinigungs- und Pflegetätigkeiten. Doch der Traum, im erlernten und geliebten Beruf zu arbeiten, blieb unerfüllt. Bis heute.