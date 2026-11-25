Die Nachricht vom Start für den Tante-Enso-Laden im Föritztaler Ortsteil Neuhaus-Schierschnitz findet bereits im Vorfeld viel Applaus. Dort soll der Laden bereits Anfang Dezember seinen Betrieb aufnehmen. Die Nachricht trifft allerdings nicht überall auf Freude, denn bereits vor Neuhaus-Schierschnitz hatten mit ebenso viel Engagement Einwohner aus dem Frankenblick-Ortsteil Mengersgereuth-Hämmern ausreichend Genossenschaftsmitglieder zusammengebracht. Allerdings wird es nun mit dem Umbau noch in diesem Jahr nichts, denn ein solcher ist erst für das nächste Jahr avisiert. Dass nun zwischenzeitlich – ausgerechnet vor den Feiertagen – die Regale etwas „licht“ erschienen, hat die Stimmung nicht gehoben. Zwar sind die Regale mittlerweile wieder befüllt, aber nun solle auch der Umbau kommen, drängt man in Mengersgereuth-Hämmern.