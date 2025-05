„Viele denken, im Milchhof tut sich nichts mehr – aber das stimmt nicht“, sagt Jan Kobel, Inhaber der Baudenkmal Milchhof Arnstadt GmbH, als er an diesem Maitag in der großen Halle steht. In den letzten Jahren war es in der Tat still geworden um das vom Arnstädter Architekten Martin Schwarz in Anlehnung an den Bauhausstil errichtete Gebäude. Doch getan hat sich darin trotzdem einiges. „Das Haus ist gesichert“, sagt Kobel. 2014 gründete er zusammen mit seiner Frau und einem stillen Teilhaber das Unternehmen mit dem Ziel, den Milchhof als herausragendes Baudenkmal der Moderne wiederherzustellen und als Büro-, Veranstaltungs- und Kulturzentrum aufzubauen.