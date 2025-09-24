Gute Nachrichten für alle Bowling-Fans: am Freitag, 3. Oktober, öffnet die Bowlingbahn im Congress Centrum Suhl erstmals wieder ihre Türen.
Neustart im CCS Bowling-Bahn in Suhl öffnet wieder
Redaktion 24.09.2025 - 16:27 Uhr
Vor mehr als einem Jahr wurde die Bowling-Bahn in Suhl geschlossen. Jetzt gibt es allerdings gute Nachrichten: Die Bahn öffnet wieder - mit kostenlosen Testspielen.
Gute Nachrichten für alle Bowling-Fans: am Freitag, 3. Oktober, öffnet die Bowlingbahn im Congress Centrum Suhl erstmals wieder ihre Türen.