Während er in seiner ersten Amtszeit einige Veränderungen eher von oben nach unten durchsetzte, möchte er nun alle Trainer stärker in die strategische Ausrichtung einbinden. So soll ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Verpflichtung auf die neue Ausrichtung geschaffen werden. "Wieder systematischer Athleten zu entwickeln, ist ein großes Ziel", sagte Eisenbichler.

Nachwuchsarbeit im Fokus

Eine Ziel- und Medaillenvorgabe für die kommende Saison gibt er nicht aus. "Wir kommen aus einer Saison, wo Selbstvertrauen verloren ging. Und das müssen wir erst wieder erarbeiten", sagte der neue Sportdirektor. Im Nationencup und in den Staffeln müsse der Anspruch sein, um das Podium mitzulaufen "Es ist viel Positives passiert. Wir werden sehen, was das im internationalen Vergleich zählt", so Eisenbichler.

Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Verbesserung der Nachwuchsförderung. Bei den Männern wurde dafür in dieser Saison ein neuer Ansatz gewählt. Die A- und B-Mannschaft trainieren jetzt gemeinsam. "Das sind zwölf Jungs, um sich wirklich zu reiben und zu schauen, wer geht den nächsten Schritt von den Jungen und wer von den Trainings-Älteren kann noch gegenhalten. Das war wirklich eine gute Idee, glaube ich, wenn es um den Nachwuchs geht", erklärte Eisenbichler.

Wichtiger sei erst mal, "den Prozess richtig zu gestalten. Wir haben uns bis zur Trainerklausur im April als Ziel gesetzt, diese Entwicklungsphasen klar zu definieren, mit den Trainern zu erarbeiten, in die Stützpunkte zu gehen, sie umzusetzen und zu implementieren", sagte Eisenbichler.