Offizieller Trainingsstart für die deutschen Biathleten in die Olympiasaison ist am 2. Mai. Dann beginnen die harten Trainingswochen auf dem Rennrad oder Mountainbike, auf dem Laufband, per Skiroller, per Crosslauf und im Kraftraum. Vanessa Voigt indes hat die Vorbereitungen auf die Olympischen Winterspiele im kommenden Februar bereits in Angriff genommen.