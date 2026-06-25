München (dpa/lby) - Nach dem Bruch mit Investor Hasan Ismaik und trotz der Insolvenzsorgen rund um die Spielbetriebsgesellschaft hat der TSV 1860 München seine Anhänger zu Optimismus ermutigt. "Liebe Löwinnen, liebe Löwen, was ab heute beginnt, wird nicht leicht", schrieb der Verein auf seiner Homepage. Nun aber solle an der Zukunft gebaut werden. "Dafür brauchen wir euch: Glaubt an diesen Weg, verbreitet Zuversicht, tragt den Löwen mit Stolz, macht unser Wappen sichtbar, haltet zueinander, werdet Mitglied und überzeugt andere, Teil unserer Gemeinschaft zu werden."