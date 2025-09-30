Dass im Revier Morast, in dem etwa der Dreiherrenstein und der Ochsenbacher Teich liegen, vor einigen Tagen der dortige Revierleiter eine Begegnung mit Wölfen gemacht hat, wurde in den Medien wie auch den sozialen Netzwerken schnell verbreitet. Auch Frauenwalds Forstamtsleiter Hagen Dargel hat natürlich Kenntnis von dem Vorfall, bestätigt auf Nachfrage der Redaktion noch einmal die Schilderungen des Ministeriums Ende vergangener Woche: Es habe eine Annäherung durch mehrere Wölfe an den Revierleiter gegeben, die Wölfe seien dem Mann mit seinen Hunden bis zu seinem Auto nachgegangen und hätten sich teilweise aggressiv den Hunden gegenüber gezeigt. All das habe sich am hellerlichten Tag ereignet, so Hagen Dargel.