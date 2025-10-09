Tim O’Shea & Friends geben am Freitag, den 10. Oktober, um 17 Uhr ein Konzert in der Michaeliskirche in Neustadt. Tim O’Shea ist kein Unbekannter in der Landgemeinde Großbreitenbach. Jetzt ist er wieder auf Deutschlandtour und macht hier Station. Bekannt ist er für seine traditionelle irische Musik und mitreißende Songs. Auf seiner jetzigen Tournee hat er Mike Walsh an seiner Seite. Tim O’Shea, Sänger und Gitarrist aus Killarney, begeistert mit seiner ausdrucksstarken Stimme, dem virtuosen Gitarrenspiel und mitreißenden Rhythmen. Mike Walsh ist ein virtuoser Flötist und Whistle-Spieler. Mit traditioneller Tanzmusik und Liedern irischer und schottischer Herkunft sind sie unterwegs. Beide Künstler sind erfahrene Bühnenmusiker und haben bereits zahlreiche Konzerte in Irland und Deutschland gegeben. Besucher des Konzerts können sich auf mitreißende Darbietungen und technische Raffinesse und musikalischer Vielseitigkeit freuen. Authentisch, leidenschaftlich und voller Energie nehmen sie in ihren Konzerten enge Verbindung zum Publikum auf.