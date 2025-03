In bestimmten Bereichen seien teilweise mehr als 60 Zentimeter Neuschnee das Hauptproblem, andernorts Triebschnee, hieß es. Gefahrenstellen, an denen Schneebrettlawinen schon bei geringer Zusatzbelastung ausgelöst werden können, befänden sich im kammnahen Steilgelände, in eingewehten Rinnen und Mulden und hinter Hangkanten.