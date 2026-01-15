Hannover (dpa/lni) - Die von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder angestoßene Diskussion über eine Neuordnung der Bundesländer stößt in Niedersachsen auf Ablehnung. "Der Staat muss Lösungen liefern, die schnell greifen. Das gelingt nur im Schulterschluss der Länder mit dem Bund, nicht mit neuen, unnötigen Fronten", sagte Niedersachsens Regierungschef Olaf Lies (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. "Entscheidend ist jetzt: zusammenarbeiten, Tempo machen und den Standort Deutschland wieder auf Vordermann bringen."