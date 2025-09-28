Beide Teams wurden bei diesem Derby des Fußballkreises Südthüringen von neuen alten Mannschaftskapitänen aufs Spielfeld geführt: Bei den Platzhirschen zog Oliver Heublein nach zwei Wochen Urlaub seine Binde wieder über. Bei Erlau war der in die Spielserie gestartete Chef, Philipp „Heidi“ Heidmüller, nach vier Wochen Verletzung wieder in der Startelf. Und bei den Gastgebern war mit Luca Scheler-Stöhr der Mann mit der Rückennummer zehn nach seiner Verletzung zurück auf dem Spielfeld und gleich in der Startelf. Er kam unmittelbar vor dem Anstoß noch an die Seitenlinie zur Auswechselbank gesprintet, denn er hatte seine Schienbeinschoner vergessen. „Man merkt, ich war lange nicht mehr dabei,“, meinte er. Später glänzt der 26-Jährige mit überragenden Werten.