In der Anfangsviertelstunde war es im Spitzenspiel dieser Runde zwischen dem FSV 06 Eintracht Hildburghausen und Primus VfL Meiningen 04 ein gegenseitiges Abtasten – mit viel Respekt auf beiden Seiten. Viel bewegte sich hier zwischen den Strafräumen. Gerade die Theaterstädter konnten ihr Spiel von hinten fast ohne Gegenwehr aufbauen. Und irgendwann gab es dann den langen Pass von Muhamed Aljija, der wieder die Abwehrreihe des VfL organisierte. Aber ein Adressat wurde hier beim guten Stellungsspiel der Platzhirsche zunächst nicht gefunden. Der Torwart des VfL, Tobias Blochberger ,war mehrfach zu hören: „Bleibt geduldig, blau!“ Während er im gelben Sweeter auflief, war blau die Spielfarbe seiner Mannschaft.