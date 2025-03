Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) - Kohlenmonoxidvergiftungen wegen eines Gaslecks hat eine siebenköpfige Familie in Neumarkt in der Oberpfalz erlitten. Die 37 Jahre alte Mutter sei schwer verletzt ins Klinikum gebracht worden, teilte die Polizei mit. Ihre fünf Kinder im Alter zwischen 2 und 13 Jahren sowie ihr 53 Jahre alter Ehemann seien weit leichter verletzt worden.