Am Samstag gab der Arbeitskreis Mundart Südthüringen seinen diesjährigen Kulturbeitrag für den Neumannsgrund zum Besten. Vereinschefin Renate Röther erinnerte in einer ihrer Geschichten ans Heft der guten Taten und wie sie ihren Hahn gerettet hat, erzählt von der oft zitierten Work-Life-Balance, wie wichtig Achtsamkeitsübungen sind und wie man sich anderweitig gesund halten kann, um als „gesunda Leich“ die Welt zu verlassen. Erlebnisse mit der praktischen Kittelschürze, die immer getragen wurde, außer wenn man zum Einkaufen oder zum Arzt ging, um „vurnahm“ auszusehen und wie man sich das Tapezieren schöner gestalten kann. Viele Lacher waren auf ihrer Seite.