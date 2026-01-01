Mittlerweile schon fast traditionell am 1. Januar hören die Birxer, dass ein neues Jahr begonnen hat: Mit Kanonen, Stand-, Hand- und Schaftböllern begrüßten am Neujahrstag Kanoniere und Schützen aus mehreren Landkreisen beiderseits der Landesgrenze im Beisein zahlreicher Schaulustiger mit lauten Geschütz- und Böllerfeuer das Jahr 2026. Jens Graf, Vorsitzender des Vereins für Heimatpflege, Wandern und Wintersport (Ellenbogenverein) sowie Inhaber der Pension Dreiländereck, freute sich über das große Interesse bei Mitwirkenden und Zuschauern – viele kamen schon zum wiederholten Male in die kleine Hochrhöngemeinde. Graf hatte das Event 2014 ins Leben gerufen. Zu sehen (und zu hören) waren wie immer ein Nachbau der Deutschen Feldkanone C 96 aus dem Ersten Weltkrieg, passend dekoriert mit der preußischen Landwehrfahne sowie der Fahne des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach, eine nachgebaute Haubitze aus noch früheren Zeiten, ein kleiner, aber kräftiger Standböller.