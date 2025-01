New York - Hunderttausende Menschen haben auf dem weltberühmten Times Square in New York ins neue Jahr gefeiert. Um Mitternacht richteten sich wie in jedem Jahr alle Augen weit nach oben: Um 23.55 Uhr erklang der John-Lennon-Song "Imagine", und um 23.59 Uhr fuhr vom Dach des 26-stöckigen Hochhauses Times Square One an einer speziellen Stange eine fast 5.400 Kilogramm schwere Kugel, verziert mit 2.688 Kristall-Dreiecken, rund vierzig Meter nach unten - bis exakt um Mitternacht.