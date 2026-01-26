Das Neujahrskonzert der Stadt Bad Liebenstein ist von einem Ausweichmanöver unter dem Namen „Comödienhaus on Tour“ betroffen: Das historische Theater an der Herzog-Georg-Straße, dem Liebensteiner Broadway, ist dringend sanierungsbedürftig; die Arbeiten laufen bereits. Das beim heimischen Publikum, den Kur- und Rehapatienten und in der Region geschätzte vielfältige Veranstaltungsangebot soll jedoch nicht ersatzlos entfallen, und so entstand die Idee der wechselnden Spielstätten.