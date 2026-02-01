Zum Neujahrskonzert der Kreis- und Kurstadt Bad Salzungen und des Wartburgkreises entbot Bürgermeister Klaus Bohl dem Mitgastgeber Landrat Michael Brodführer, der Staatssekretärin im Thüringer Sozial- und Gesundheitsministerium Tina Rudolph, vielen Stadträten und Abgeordneten, dem Ehrenbürger Werner Kray aus Tiefenort und natürlich dem Publikum in der Bad Salzunger Stadtkirche Willkommens- und Neujahrswünsche. Ein großes Dankeschön ging an die Evangelische Kirchengemeinde der Stadt, insbesondere an den geschäftsführenden Pfarrer Karl Weber und das über viele Jahre hilfsbereite Ehepaar Richling, weil das Gotteshaus in der Stadtmitte in diesem Jahr bereits zum 18. Mal für des Ereignis genutzt werden konnte.