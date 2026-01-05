Träumen konnten die Besucherinnen und Besucher am vergangenen Samstagabend im Saal des Gießübler Kulturhauses. „Träume“ war das Motto des diesjährigen Neujahrskonzertes. Veranstaltet wird das alljährliche Event vom Gesangverein Schleusegrund – 1863. Mit dem gebotenen musikalischen Ohrenschmaus konnten die rund 270 Gäste im fast ausverkauften Saal durchaus ins musische Träumen entführt werden. Die Gästezahl wurde durch 40 Sängerinnen und Sänger ergänzt.