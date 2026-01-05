Träumen konnten die Besucherinnen und Besucher am vergangenen Samstagabend im Saal des Gießübler Kulturhauses. „Träume“ war das Motto des diesjährigen Neujahrskonzertes. Veranstaltet wird das alljährliche Event vom Gesangverein Schleusegrund – 1863. Mit dem gebotenen musikalischen Ohrenschmaus konnten die rund 270 Gäste im fast ausverkauften Saal durchaus ins musische Träumen entführt werden. Die Gästezahl wurde durch 40 Sängerinnen und Sänger ergänzt.
Neujahrskonzert „Es macht Spaß, mit euch abzugehen“
Karl-Wolfgang Fleißig 05.01.2026 - 14:16 Uhr