Neujahrskonzert: Ein Meister seines Fachs

Rathaus bleibt an Heiligabend und Silvester geschlossen: Zusätzlich zu den Feiertagen hat die Stadtverwaltung am Heiligabend, 24. Dezember und am Silvestertag, 31. Dezember, geschlossen. Ansonsten gelten die Öffnungszeiten und sind die Mitarbeiter telefonisch zu erreichen bzw. können auch Termine für den 23. und 30. Dezember, jeweils Montage, in den entsprechenden Ämtern vereinbart werden. Die Bibliothek ist zu den gewohnten Öffnungszeiten für ihre Nutzer da, außer an den bereits genannten Tagen. Die Besucher des Neujahrskonzertes können am 1. Januar zum Haupteingang an der Stirnseite des Rathauses ab 16 Uhr hereinkommen.