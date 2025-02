Es ist ein Abend voller Emotionen an dem diejenigen im Mittelpunkt stehen, die sich zum Wohl der Stadt Eisfeld einsetzen. Ein Abend mit Ehrungen, stehenden Ovationen, Tränen und wunderbarer musikalischer Begleitung des Duos Take Two – Lena Peschke (Gesang) und Martin Rohr (Piano). „Gemeinsam für Eisfeld, das ist mehr als nur ein kleines Wortspiel“, sagt der im vorigen Jahr zum Bürgermeister gewählte Christoph Bauer (Freie Wähler) zu seinem ersten Neujahrsempfang im Otto-Ludwig-Saal des Eisfelder Schlosses. „Dieses Motto soll zeigen, wie wichtig es ist, gemeinsam zu gestalten und Herausforderungen zu meistern. Lassen Sie uns auch in diesem Jahr Hand in Hand arbeiten.“ Denn in der von Unsicherheit und Unzufriedenheit geprägten Zeit mit Themen aus Bundes- und Landespolitik, die „auch auf unsere Stadt abstrahlen“, sagt Bauer, „müssen wir dennoch vor Ort bestmöglich arbeiten“.