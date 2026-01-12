Festlich geschmückt präsentierte sich die Mehrzweckhalle in Bibra am vergangenen Sonntag – hier fand erneut ein Neujahrsempfang für alle Senioren des Grabfeld-Ortsteils statt. Über 40 Frauen und Männer folgen diesmal der Einladung von Ortsteilbürgermeister, Ortsteilrat und Gemeindekirchenrat – und sie standen den ganzen Nachmittag über bei einem eigens zum Anlass vorbereiteten Programm im Mittelpunkt.