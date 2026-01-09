Bürgermeister Christopher Other (CDU)betont beim Heldburger Neujahrsempfang, wie wichtig ehrenamtliches Engagement für die Gemeinschaft der kleinen Stadt im Landkreis Hildburghausen ist. Heldburg möchte das Ehrenamt deshalb „noch einmal auf eine andere Stufe heben“, wie Other sagt. Außergewöhnlich engagierte Menschen sollen künftig während des Neujahrsempfangs geehrt werden. Am Dreikönigstag feierte die Ehrung in diesem Rahmen ihre Premiere. Neben Inge Grohmann, die Other bereits vor der Veranstaltung auszeichnete, würdigte der Bürgermeister den Einsatz sechs engagierter Menschen. Das sagte Other während seiner Laudatio über die Ehrenamtlichen: