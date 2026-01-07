Zum „Öberschten“, wie der Dreikönigstag in Franken heißt, kamen die Menschen in Heldburg zum traditionellen Neujahrsempfang zusammen. Hildburghausens Landrat Sven Gregor (Freie Wähler), die Kreisseniorenbeauftragte Marion Seeber, Landtagsmitglied Henry Worm (CDU), Stadträte, Ortsteilbürgermeister und zahlreiche Gäste aus Heldburg und Umgebung waren gekommen, um mit Heldburgs Bürgermeister Christopher Other (CDU) auf das neue Jahr 2026 anzustoßen und sich auch gleich Stärke anzutrinken.