Neujahrsempfang. Der zweite in der Amtszeit von Bürgermeister Christoph Bauer (Freie Wähler Eisfeld). Im Otto-Ludwig-Festsaal des Eisfelder Schlosses wird gelacht, gescherzt, sich zugeprostet. Der Empfang ist – wie alle Jahre wieder – denen gewidmet, die Eisfeld zu dem machen, was es ist: Ein lebendiger Ort, an dem sich einiges tut, die Gemeinschaft viel bewegt und den Weg in die Zukunft konsequent geht. Denn: Fortschritt braucht Bewegung.