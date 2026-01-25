Bei der Premiere des Formats eines Neujahrsempfangs in Föritztal sahen sich am Sonnabend jene Frauen und Männer in den Mittelpunkt gerückt, die den Laden sprichwörtlich am Laufen halten. Die sich also entweder seit Jahren und Jahrzehnten ehrenamtlich engagieren. Oder in jüngster Vergangenheit mit besonderen Leistungen glänzten. Dass im Landstrich zwischen Mönchsberg und Oerlsdorf, Heubisch, Neuenbau und Weidhausen viele solcher Tausendsassas beheimatet sind, erwies sich eindrucksvoll bei der Veranstaltung.