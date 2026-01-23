Er war gut besucht, der Neujahrsempfang von Plaue kürzlich im dortigen Schützenhaus. Und so konnte Bürgermeister Christian Janik – im Namen der Stadträte sowie im Vertrauen auf die bürgerschaftliche Gemeinsamkeit – sein Glas mit rund 80 Mitbürgerinnen und Mitbürgern erheben auf eine überaus positive Bilanz der Stadtentwicklung im vergangenen Jahr. Im Ausblick auf 1926 versicherte er, dass sich diese gute Entwicklung, wenngleich unter nicht leichter werdenden Bedingungen, durch gemeinsame Anstrengungen fortsetzen kann und wird.