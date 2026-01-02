In Schnett im Oberen Wald hat es Tradition, die Bewohner im neuen Jahr mit Ständchen zu begrüßen. Die Tradition kennt Vera Koch, die uns das Bild geschickt hat, noch aus tiefsten DDR-Zeiten, wie sie sagt. Das einst große Schnetter Blasorchester ist inzwischen zusammengeschrumpft, aber weiterhin aktiv, wenn es gilt, wichtige Ereignisse im Dorf und in der Kirche musikalisch zu begleiten. Am 1. Januar zieht die kleine Truppe durch den Ort, um an markanten Orten ihre Ständchen zu spielen. Von den Anwohnern gibt’s dann einen kleinen Obolus für die Musikanten. Im Schneegestöber und bei Minusgraden passierte das in diesem Jahr allerdings unter erschwerten Bedingungen. Da mussten die Musiker aufpassen, dass die Lippen nicht an dem Mundstücken der Blechblasinstrumente anfroren. Im Dorf freute man sich über den musikalischen Start ins neue Jahr.