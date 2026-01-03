Zwei kleine Mädchen, beide nur wenige Tage alt, tragen in ihren Namen eine ganz besondere Botschaft. Eine Gemeinsamkeit, die die sich unbekannten Mädchen darüber hinaus verbindet, dass sie im Suhler SRH-Klinikum bestens umsorgt geboren worden sind. Die kleine Fritzi mit 3414 Gramm als letztes Kind im Jahr 2025 und die kleine Lucia Eva Marianne als erstes Kind im Jahr 2026, die das Suhler Neujahrsbaby ist.