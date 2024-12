Neujahrsansprache: Söder: Unser Land braucht den Mut zu Veränderungen

Viele Unsicherheiten

Söder erinnerte an den Krieg in der Ukraine und den Konflikt in Nahost, aber auch an den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Er verwies auf Unsicherheiten durch den bevorstehenden Regierungswechsel in den USA, aber auch auf die hiesige Wirtschaftskrise. "Gerade unser eigenes Land macht uns am meisten Sorgen", sagte er. Es brauche deshalb wieder eine andere Wirtschaftspolitik, Steuersenkungen und bezahlbare Energiekosten.