Insgesamt einhundert Mal hatte die Gruppe Kantholz in der Neuhäuser Feuerwache und manchmal auch im Gasthof „Hirsch“ beim Sänger- und Musikantenstammtisch ein „volles Haus“, in dem sie gemeinsam mit musikalischen Gästen dem Publikum einen vergnüglichen Abend in familiärer Atmosphäre bot. Das Aus nach dem Jubiläumsstammtisch hatten viele Stammgäste als kulturellen Verlust für die Region bezeichnet, für den es leider bisher keinen adäquaten Ersatz gab.