„Verfassungsviertelstunde“ nennt sich das neue Format, das Schülern regelmäßig Raum bieten soll, sich mit Grundrechten, demokratischen Prinzipien und aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen auseinanderzusetzen. „Die Thüringer Schulen sind gemäß § 2 Thüringer Schulgesetz beauftragt, junge Menschen zu selbstständigen, verantwortungsbewussten und demokratisch handlungsfähigen Bürgern zu bilden. Dieser Auftrag umfasst die Vermittlung der Werte des Grundgesetzes und der Thüringer Verfassung ebenso wie die Förderung politischer Urteilsfähigkeit, demokratischer Teilhabe und gesellschaftlicher Verantwortung“, heißt es im entsprechenden Konzept beim Thüringer Bildungsministerium. Demokratie müsse kontinuierlich gestaltet, gelebt und geschützt werden – zumal in der heutigen komplexen Welt, in der sie vor wachsenden Herausforderungen steht. Den Schulen komme hierbei eine besondere Verantwortung zu...