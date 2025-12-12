Wie schon zur 40-Jahrfeier angekündigt fand am Sonntag im Kultursaal von Neuhaus-Schierschnitz das Weihnachtskonzert des „Sonneberger Singezentrums e.V. Hans-Werner Döhring“ bei kleinen Preisen und warmer Stube statt. Viele nahmen diese angenehme Einladung zu einem erschwinglichen kulturellen Vergnügen für alle Menschen der Region wahr. Darunter auch Doris Motschmann für die Stadt Sonneberg und Sabine Kohl für die Gemeinde Föritztal sowie die ehemalige musikalische Leiterin Carola Heinze. Ein besonderer Dank galt den aktiven Gästen des geselligen Nachmittags: dem Tanzpaar Simone und Martin Ruhs, der siebenjährigen Klavierspielerin Angelina und der Chor AG der Joseph-Meyer-Schule Neuhaus-Schierschnitz unter Leitung von Ulrich Schramm, der auch die Technik bediente.