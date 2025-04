Das Landratsamt strafft beim Bedarf an Sammelquartieren für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge: Die Ex-Pension in der Gleisdammstraße ist derzeit nicht belegt, ausgemustert wird bis Ende Mai auch die GU in Neuhaus-Schierschnitz. Doch sieht der Landrat in Föritztal noch ein dickes Ende auf die Kreiskasse zukommen.