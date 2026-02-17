Schnallt euch an, liebe Narren und Närrinnen. Der Kultursaal in Neuhaus-Schierschnitz wurde am Wochenende erneut zum absoluten Epizentrum des Frohsinns. Unter dem bewährten Motto „Konfetti, Spaß und volle Power“ ließen es der Kulturverein und der AWO Kindergarten „Marker Wiesenwichtel“ so richtig krachen. Wer dachte, die Stimmung vom Vorjahr sei nicht zu toppen, wurde eines Besseren belehrt – die Resonanz war schlichtweg überwältigend.