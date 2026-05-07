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  6. Kellerbrand endet glimpflich

Neuhaus-Schierschnitz Kellerbrand endet glimpflich

Ein Kellerbrand in einem Wohnhaus in Neuhaus-Schierschnitz konnte am Dienstagabend schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Neuhaus-Schierschnitz: Kellerbrand endet glimpflich
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Der Einsatz dauerte knapp zwei Stunden an. Foto: Max Geißler

Ein Kellerbrand in einem Wohnhaus in Neuhaus‑Schierschnitz hat am Dienstagabend einen Großeinsatz mehrerer Feuerwehren ausgelöst.

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Gegen 19.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem in einem Keller Feuer ausgebrochen war. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand durch einen technischen Defekt verursacht.

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Die Flammen konnten von den angerückten Feuerwehren zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.

Neben der Feuerwehr Neuhaus‑Schierschnitz waren auch die Wehren aus Sichelreuth, Lindenberg, Rotheul, Rottmar‑Gefell sowie Sonneberg‑Mitte im Einsatz. Zudem waren Polizei, mehrere Führungsdienste des Landkreises und Kreisbrandinspektor Mathias Nüchterlein vor Ort. Gegen 21 Uhr wurde der Einsatz erfolgreich beendet.