Neuhaus-Schierschnitz: Kellerbrand endet glimpflich

Neben der Feuerwehr Neuhaus‑Schierschnitz waren auch die Wehren aus Sichelreuth, Lindenberg, Rotheul, Rottmar‑Gefell sowie Sonneberg‑Mitte im Einsatz. Zudem waren Polizei, mehrere Führungsdienste des Landkreises und Kreisbrandinspektor Mathias Nüchterlein vor Ort. Gegen 21 Uhr wurde der Einsatz erfolgreich beendet.