Lichterglanz, historische Burgmauern, weihnachtliches Ambiente, Marktstände und ein liebevoll geschmückter Innenhof, so präsentierte sich die Burg Neuhaus am Nikolaustag. Weihnachtliche Blasmusikklänge drangen durch die Burg, gespielt vom Balkon im offenen Innenraum der historischen Gemäuer durch den Musikverein Neuhaus-Schierschnitz. Burgvereinsvorsitzender Bernd Hülß und sein Team empfingen die vielen Gäste zur Burgweihnacht wieder in ihren historischen Gewändern. Glühweinduft verströmte durch die Burg, süße und deftige Speisen mundeten. Marktstände mit Adventsgestecken Honig, Met, Nudelvariationen, Holzschnitzereien und kreativer Advents- und Weihnachtsdeko luden zum Verweilen ein, den neuen Burgkalender gab’s auch.