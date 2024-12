Am Sonntagmorgen gegen 08:40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Opelfahrer die Industriestraße in Neuhaus-Schierschnitz stadtauswärts. Währenddessen querte nach Angaben des Unfallbeteiligten eine Katze die Fahrbahn, welche er auswich. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Am Fahrzeug entstand laut Polizei erheblicher Frontschaden und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in Krankenhaus verbracht. Beim Fahranfänger wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Test ergab 0,12 Promille. Er erwartet ein Bußgeld. Die freiwillige Feuerwehr kam zur Absicherung der Laterne zum Einsatz. An der Darstellung des Betroffenen über die rücksichtslose Katze ergaben sich berechtigte Zweifel bei den Beamten. Eine umfangreiche Absuche im Tatortbereich verlief ohne Erfolg.