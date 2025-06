Neuhaus-Schierschnitz: Die Joseph-Meyer-Schule zeigt sich

Am letzten Juniwochenende, dem 28. und 29. Juni, rückt die gebaute Umwelt in den Mittelpunkt: Zum Tag der Architektur in Thüringen laden Architekten gemeinsam mit ihren Bauherren zur Besichtigung 45 zeitgenössischer Bauwerke ein. In 31 Städten und Gemeinden im Freistaat haben Architekturinteressierte die Gelegenheit, neu entstandene oder modernisierte Gebäude zu entdecken, mit den Planern ins Gespräch zu kommen und sich über aktuelle Entwicklungen und Trends auszutauschen. Unter dem bundesweiten Motto „Vielfalt bauen“ zeigt sich die beeindruckende Bandbreite architektonischer Lösungen in Thüringen. „Das Motto verweist auf funktionale und gestalterische Vielfalt, auf soziale und kulturelle Offenheit, auf nachhaltige Bauweisen sowie auf eine Architektur, die den Menschen in all seinen Lebenswirklichkeiten in den Mittelpunkt stellt“, erklärt Ines M. Jauck, Präsidentin der Architektenkammer Thüringen.