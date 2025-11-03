Neuhaus-Schierschnitz, dem 31. Tag des zehnten Monats, im Jahre des Herrn 2025 – Ein kalter Schauder huschte durchs Dorf, als die Sonne hinter waldigen Höhen verschwand. Es war die Nacht, in der die Schleier zwischen den Welten dünn werden, die Nacht von Allerheiligenabend. Doch anstatt sich ängstlich unter der Decke zu verkriechen, strömten die tapferen Kinderchen von Neuhaus-Schierschnitz, verkleidet als kleine Gespenster, stolze Prinzen und wilde Untote, in den düster geschmückten Kultursaal.