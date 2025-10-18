Die Jubiläumsfeier „40 Jahre Sonneberger Singezentrum „Hans-Werner Döring“ begann mit der nachbarschaftlichen, musikalischen Begrüßung „Hallo, wie geht’s, wie geht’s“. Das „réSONance-Ensemble“ der Chorgemeinschaft gab mit diesem eigenen Lied den freundschaftlichen Ton für das folgende Jubiläumskonzert an. Das versprach eine festliche Präsentation der 40-jährigen Geschichte des Vereins durch eine kleine Auswahl aus dem großen Liedrepertoire. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Da sind wir aber immer noch“ und war eine Hommage an den legendären Gründer Hans-Werner Döring.