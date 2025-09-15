Neuhaus-Schierschnitz Auf die Kerwa folgt das Herbstfest

Schon lange vor dem offiziellen Beginn um 18 Uhr pilgerten die ersten hungrigen Seelen zum Festplatz, um sich die besten Plätze zu sichern.
Was war das denn bitte für ein Spektakel? Die Kirchweih in Schierschnitz hat am Freitagabend mal wieder alle Erwartungen übertroffen und die Stimmung bis in die Sterne gehoben.
Schon lange vor dem offiziellen Beginn um 18 Uhr pilgerten die ersten hungrigen Seelen zum Festplatz, um sich die besten Plätze zu sichern.
Nach der Werbung weiterlesen
Der Kleintierzuchtverein T501 hat sich dieses Jahr selbst übertroffen: Der kleine Festplatz verwandelte sich in eine strahlende Oase aus Lichtern und Zelten, die einfach nur zum Feiern einlud.
Auch die Zusammenarbeit mit dem Kulturverein war wieder einmal absolut Gold wert. Das kulinarische Angebot ließ keine Wünsche offen: Von deftigem Eisbein mit Sauerkraut, das Seelenwärme pur versprach, über saftige Bratwürste und Rostbrätel bis hin zu frischem Hackepeter, war für jeden Gaumen das Richtige dabei.
Und weil ein Fest ohne coole Drinks nur ein halbes Fest ist, haben die Damen des Kulturvereins die Bar in eine Cocktail-Oase verwandelt, die mit ihren bunten Kreationen für ordentlich Schwung sorgte.
Der absolute Höhepunkt des Abends? Definitiv der Bieranstich kurz vor 19 Uhr. Bürgermeisterin Silke Fischer und die Erste Beigeordnete Sabine Kohl zeigten zusammen mit Björn Schulze, Vereinschef des T501, was in ihnen steckt. Mit nur zwei Hammerschlägen sprudelte das kühle Gestern-Gold aus dem Fass – ein souveräner Anstich, der mit lautem Jubel gefeiert wurde.
Dann übernahm DJ Dave die Kontrolle und heizte dem Publikum so richtig ein. Seine Beats sorgten dafür, dass die Tanzfläche bis in die späten Abendstunden brodelte und die gute Laune einfach nicht enden wollte.
Die Gäste strahlten um die Wette und feierten eine friedliche und ausgelassene Kirchweih, die in bester Erinnerung bleiben wird. Wenn alle so zufrieden und glücklich nach Hause gehen, dann weiß man, dass man alles richtig gemacht hat. Das war ein Fest, das die Herzen höherschlagen ließ.
Kaum sind die letzten Klänge der Kirchweih verklungen und die bunten Lichter erloschen, steht in Neuhaus-Schierschnitz schon das nächste Festwochenende vor der Tür: das 6. Föritztaler Herbstfest, welches vom Freitag, 19., bis Sonntag, 21. September, stattfindet.
Wo eben noch ausgelassen getanzt und gefeiert wurde, zieht nun ein Hauch von Nostalgie und goldener Herbststimmung ein – mit glänzenden Oldtimern, stimmungsvoller Musik und einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie. Ort des Geschehens ist der Festplatz am Schwimmbad in Neuhaus-Schierschnitz.
Freitagmittag ist Platzeröffnung. Gegen 18 Uhr ist eine Burgbesichtigung geplant. DJ Setter legt ab 19 Uhr zum Herbstleuchten auf. Am Samstag startet eine circa 80 Kilometer lange Oldtimerrundfahrt, deren Siegerehrung gegen 18 Uhr stattfinden soll. Maximal 80 Fahrzeuge nehmen teil.
Bereits um 14 Uhr startet der Festbetrieb mit Kindernachmittag, zu diesem Zeitpunkt ist auch die Fahrzeugbesichtigung möglich. Die Partyband „Echt Stark“ heizt ab 19 Uhr im Festzelt ein. Der traditionelle Frühschoppen findet am Sonntag mit dem Musikverein Neuhaus-Schierschnitz statt.
Gegen 11.30 Uhr gibt es ein Mittagessen, das bei Norbert Saalfeld (1. Vorstand) per E-Mail norbert.saalfeld@gmx.de vorbestellt werden kann. Die Oldtimerfreunde freuen sich auf viele Besucher.